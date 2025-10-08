Jordan Henderson si difende: "Non sono una cheerleader! Sono in Nazionale per quello che faccio"

Jordan Henderson ha respinto le voci secondo cui sarebbe incluso nella rosa dell'Inghilterra solo per fare morale, insistendo sul fatto di non essere una semplice "cheerleader". Il 35enne ex capitano del Liverpool, ora in forza al Brentford, è stato convocato in ogni occasione da quando c'è Thomas Tuchel, che lo ha richiamato a sorpresa in vista dei Mondiali della prossima estate.

"Non credo di dover rispondere a queste critiche, a dire il vero", ha dichiarato Henderson. "Ho dimostrato negli anni ciò che posso fare per l'Inghilterra e sto ancora giocando ad alto livello. All'esterno, la gente può pensare quello che vuole. I media o chiunque altro. Le persone più importanti sono l'allenatore, lo staff tecnico e i giocatori e ciò che pensano loro. Chiedete a loro, se sono un cheerleader quando sono qui. Non credo che uno dei migliori allenatori in Europa mi sceglierebbe solo per fare quello".

"Sono qui per giocare e far vedere il mio livello, che sia in allenamento ogni giorno o quando ci sono le partite. Il mio compito principale è quello di dare il massimo per la squadra e aiutare il gruppo. Tutto il resto è semplicemente essere me stesso". Henderson vanta 85 presenze con la Nazionale dei Tre Leoni, oltre a tre gol.