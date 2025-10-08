Dall'Argentina: Enzo Fernandez nel mirino del Real Madrid, ma il Chelsea spara altissimo

Il Real Madrid sta valutando un potenziale trasferimento futuro del centrocampista del Chelsea, Enzo Fernández. Secondo quanto riportato da Defensa Central, gli scout del club spagnolo erano presenti in tribuna per osservare l'argentino durante la vittoria per 2-1 contro il Liverpool. Nonostante una rosa già ricca a centrocampo, Xabi Alonso ha cercato rinforzi durante la sessione estiva di mercato, sebbene alla fine non sia arrivato nessuno. I Blancos potrebbero tornare alla carica per un centrocampista di alto profilo la prossima estate.

Fernández sarebbe sul loro radar da tempo, ma la valutazione di 130 milioni di euro fatta dal Chelsea rimane il principale ostacolo. Con un contratto a lungo termine valido fino al 2032, il centrocampista argentino non sembrerebbe interessato a trasferirsi altrove al momento, essendosi affermato come titolare indiscusso della squadra di Enzo Maresca. Si aggiunge che i Merengues starebbero anche tenendo d'occhio il centrocampista del Manchester City, Rodri.

L'argentino ha collezionato 88 presenze e 12 reti in Premier League, che diventano rispettivamente 131 e 15 considerando tutte le competizioni: l'argentino è un perno della squadra di Maresca, che nel 2022-23 ha fatto carte false pur di averlo dopo sei mesi strepitosi al Benfica: fu pagato 121 milioni di euro, mentre i lusitani per averlo dal River Plate sei mesi prima lo avevano pagato 10 più bonus.