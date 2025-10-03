Tuchel conferma tutte le scelte di settembre: "Perché no? Abbiamo fissato lo standard"

Thomas Tuchel ha spiegato come gli impegni di settembre abbiano avuto un ruolo determinante nella scelta della squadra per la finestra internazionale di ottobre. I Tre Leoni hanno portato a casa due vittorie, tra cui quella nettissima per 5-0 in Serbia: "È passato solo un mese dall’ultimo ritiro e dall’ultima partita", ha spiegato il CT inglese. "Il risultato è stato eccellente e meritato per come abbiamo giocato. Per questo abbiamo deciso rapidamente di premiare tutti e riportare lo stesso gruppo in ritiro".

L’allenatore ha sottolineato l’importanza dello spirito di squadra e dell’impegno collettivo: "Abbiamo ottenuto una grande vittoria contro un avversario forte in trasferta, quindi perché non confermare lo stesso gruppo? Hanno fissato lo standard". L'unica novità è il ritorno di Bukayo Saka, assente dall’ultima apparizione contro il Senegal a giugno. "Sfortunatamente abbiamo due infortuni, Tino Livramento e Noni Madueke. Saka prende il posto di Noni, mentre Jarell Quansah è riconfermato. Saka è un giocatore cruciale per l’Arsenal e deve dimostrare il suo valore: non ho dubbi che sia pronto".

L’Inghilterra affronterà il Galles il 9 ottobre a Wembley in una partita internazionale benefica per l’Alzheimer’s Society, prima di volare in Lettonia il 14 ottobre per proseguire le qualificazioni mondiali. "Sarà un derby emozionante, con un grande pubblico. La competizione è alta, sia per entrare nel gruppo che per scendere in campo. Vogliamo dimostrare che siamo pronti. Queste due partite conteranno tanto".