Barcellona, Deco: "Non dobbiamo ossessionarci con la ricerca di un '9', potremmo anche sbagliare"

Nella sua seconda stagione sulla panchina del Barcellona, Hansi Flick può contare su due centravanti. Uno è Robert Lewandowski, 37 anni e alla sua quarta stagione nel club, l'attaccante centrale di ruolo; l'altro è Ferran Torres, 25 anni, che si è spostato dall'esterno alla punta d'attacco. I due si sono alternati in queste prime dieci partite stagionali.

In questi giorni si è parlato molto della ricerca di un nuovo centravanti da parte del Barça, con il nome di Erling Haaland che è risuonato più volte. Intervistato dal programma 'Tot Costa' di Catalunya Ràdio, Deco, il direttore sportivo blaugrana, ha raffreddato le aspettative: "Non parleremo di rinnovi a ottobre. Andiamo avanti passo dopo passo. Robert Lewandowski è uno dei migliori attaccanti degli ultimi anni, di altissimo livello. Ci ha aiutato molto, ha segnato più di 40 gol, ma lo analizzeremo. Ora è il momento di parlare di recuperare i giocatori infortunati".

Sul futuro ha aggiunto: "Non dobbiamo ossessionarci con la ricerca di un '9', potremmo anche sbagliare. Forse si può giocare anche senza un '9'. Non è il momento di parlare di acquisti. Ferran può giocare da '9'". Ha poi ricordato che il PSG, che è il Campione d'Europa in carica, "ha vinto la Champions League senza un attaccante d'area. Parlare di un '9' è un po' fuorviante, anche se ci sono ottimi giocatori. Abbiamo una squadra da campioni, di massimo livello, che dobbiamo migliorare. È meglio andare sul mercato in modo più tranquillo".