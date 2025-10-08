Real Madrid, per Mbappé problemi alla caviglia: ma arrivano Juve e Clasico, merengues in ansia

La convocazione di Kylian Mbappé con la Nazionale francese e le notizie che arrivano da Clairefontaine stanno generando grande preoccupazione, soprattutto in casa Real Madrid. L'attaccante, uscito acciaccato alla caviglia destra dopo la partita contro il Villarreal, si è allenato in solitaria con un preparatore fisico della selezione al Centre technique national Fernand Sastre. A soli due giorni dal primo impegno della Francia contro l'Azerbaigian, la sua partecipazione alla sfida è una incognita.

Il dibattito non riguarda solo la sua presenza, ma anche quanti minuti disputerebbe, se in modo totale o parziale, e se verrà impiegato anche nel secondo match di qualificazione contro l'Islanda (lunedì 13 ottobre). La preoccupazione a Madrid è più che comprensibile. Mbappé è, in questo momento, un elemento chiave nello schema tattico di Xabi Alonso e un infortunio, anche lieve, rappresenterebbe un enorme contrattempo. Il calendario immediato è infatti molto esigente: Getafe (19 ottobre), Juventus (22 ottobre) e, soprattutto, il Clásico contro il Barcellona il 26 ottobre.

Per questo motivo, i prossimi giorni saranno cruciali per valutare lo stato fisico del francese, il quale cercherà senza dubbio di curarsi al massimo per tornare a rendere ai massimi livelli con il Real Madrid. Il club blanco, dal canto suo, spera che la Federazione francese agisca con buon senso e cautela, si legge su AS.