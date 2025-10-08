Irlanda, allarme rientrato per Ferguson. Oggi allenamento in palestra, può giocare sabato

Evan Ferguson non si è allenato martedì, quando la squadra irlandese è scesa in campo ad Abbotstown per la prima sessione in vista della partita di qualificazione ai Mondiali di sabato in casa del Portogallo. L'assenza dell'attaccante della Roma ha subito acceso i timori sulle sue condizioni fisiche. Ferguson, infatti, è rimasto in panchina per l'intera durata della vittoria per 2-1 in Serie A contro la Fiorentina lo scorso weekend, a causa di un problema alla caviglia.

In vista della gara di sabato a Lisbona, tuttavia, fonti interne alla Nazionale irlandese hanno espresso ottimismo sulle possibilità che il ventenne possa essere della partita. Stamattina, Ferguson ha lavorato al chiuso con lo staff fisioterapico irlandese, mentre i suoi compagni si allenavano all'esterno. Il CT Heimir Hallgrímsson ha ricevuto notizie contrastanti dal reparto attaccanti lo scorso fine settimana: se da un lato Troy Parrott è tornato dall'infortunio giocando gli ultimi 20 minuti della vittoria per 2-1 dell'AZ Alkmaar sul Telstar, dall'altro Ferguson è rimasto in panchina.

Lunedì sera, Hallgrímsson ha aggiunto il difensore del Dundee United Will Ferry alla sua rosa, in seguito al ritiro per infortunio di Callum O’Dowda e Sammie Szmodics. La disponibilità di Ferguson, autore di due gol nelle due qualificazioni finora disputate, sarebbe fondamentale per le speranze dell'Irlanda di ottenere un risultato positivo sabato.