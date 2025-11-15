Isole Faroe, Klakstein rende omaggio alla Croazia: "Auguro il meglio per il Mondiale"

Eyoun Klakstein, ct delle Isole Faroe, ha commentato così il ko per 3-1 contro la Croazia nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali: "È stata una partita dura per noi, la Croazia è una delle migliori squadre al mondo. Siamo stati molto bravi nel primo tempo e abbiamo difeso bene. Nella ripresa - prosegue il commissario tecnico, come riportato da Uefa.com -, la Croazia ha raggiunto la nostra porta troppo facilmente. Abbiamo avuto qualche occasione, ma ci siamo scontrati con una squadra molto forte. Ci siamo andati vicini, ci abbiamo provato, ma loro hanno meritato la vittoria".

Elogio, infine, alla Croazia per aver guadagnato il pass per la rassegna iridata: "Auguro loro tutto il meglio per la Coppa del Mondo. Sono un paese piccolo proprio come noi, e noi sosteniamo sempre nazioni come questa nei tornei più importanti".