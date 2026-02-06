James Rodriguez riparte dalla MLS: è fatta per l'approdo del colombiano al Minnesota United
Dopo l'avventura ai messicani del Leon, James Rodriguez è pronto a ripartire dalla MLS e in particolare dai Minnesota United. Come riferisce l'esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano, il colombiano ha raggiunto un accordo con il club statunitense ed è pronto ad unirsi come free agent.
