Higuita tifa per James all'Atletico Nacional: "Se fossi il direttore, lo ingaggerei: ha tanto da dare"

L'Atlético Nacional potrebbe essere la prossima tappa nella carriera di James Rodríguez? Una leggenda del club lo spera ardentemente e le sue parole hanno scatenato l'entusiasmo tra i tifosi che sognano un clamoroso ritorno a casa.

La saga di James Rodríguez continua ad agitare il calcio colombiano. In mezzo a tutte queste voci di mercato, un'autentica icona dell'Atlético Nacional è intervenuta con una proposta audace. René Higuita, leggendario portiere della Colombia nonché ex Atlético Nacional (con cui vanta quasi 200 presenze, ndr), non si è tirato indietro, dichiarando che ingaggerebbe James "all'istante" per la prossima stagione.

Higuita non si è limitato a esprimere il suo desiderio per il Nacional, ma ha anche parlato del futuro che attende James: "Quando giocavo per l'Atlético Nacional, mi sarebbe davvero piaciuto vedere James nella mia squadra; se fossi il direttore, lo ingaggerei", ha detto con passione durante una recente intervista: "Qui in Messico, se lo sono goduto per una stagione. James troverà una squadra e lo farà rapidamente. Quello che ha fatto e mostrato parla chiaro della sua qualità. A volte le cose vanno bene nella vita, a volte no; non ha ancora finito ed è un giocatore molto giovane che ha ancora molto da offrire".