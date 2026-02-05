Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Griezmann accoglie Lookman: "Speriamo che ci porti tante gioie come ha fatto stasera"

© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
ieri alle 23:42Calcio estero
Niccolò Righi

L'Atletico Madrid si è imposto con un netto 5-0 in casa del Betis nei Quarti di finale di Coppa del Re. Tra i marcatori c'è stato anche il capitano Antoine Griezmann, che ha parlato così al termine del match: "Una grande vittoria? È anche perché il campo lì è il migliore in Spagna. Il nostro non aiuta molto e ci rende difficile giocare".

Il francese, poi, ha spiegato qual è stata la chiave per segnare tutti questi gol: "Ci siamo mossi molto senza palla per fornire soluzioni ai nostri comapagni, e questo rende il gioco più fluido. L'ordine tattico è fondamentale, ed è così che si manifestano le occasioni e lo stile di gioco che stiamo cercando".

Infine, Griezmann ha espresso belle parole anche per l'ultimo arrivato, ma già decisivo con un gol al debutto, Ademola Lookman: "Siamo una squadra, uno spogliatoio, un club e una tifoseria molto accogliente. Chiunque arrivi è accolto fin dal primo secondo, e lo vediamo con i nuovi arrivati. Godiamoci i nuovi giocatori e speriamo che ci portino gioia come stasera".

Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio C'è un club di cui si parla troppo poco: sta rinascendo il modello Udinese. La famiglia Pozzo e la formula magica: da Atta a Mlacic, è ripartita la fabbrica del talento
