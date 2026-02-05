Lookman segna al debutto e trascina l'Atletico in semifinale di Coppa del Re: Betis battuto 0-5

Tutto facile per l'Atletico Madrid che batte per 0-3 il Real Betis e approda in semifinale di Coppa del Re. Ai Colchoneros basta appena un tempo contro gli andalusi per ipotecare il passaggio del turno.

A la Cartuja di Siviglia i madrileni partono fortissimo e vanno avanti per 0-2 già nella prima mezz'ora grazie al vantaggio di David Hancko e al raddoppio di Giuliano Simeone. Poco prima dell'intervallo, poi, ci pensa il fresco di debutto Ademola Lookman a calare il tris dopo una bella azione personale conclusa con un destro che non lascia scampo ad Adrian. Nella ripresa gli ospiti dilagano grazie alla rete di Antoine Griezmann intorno all'ora di gioco e al punto esclamativo che l'argentino Thiago Almada mette nel finale.

Questo il tabellone dei Quarti di Coppa del Re

Albacete - Barcellona 1-2

Deportivo Alaves - Real Sociedad 2-3

Valencia - Athletic Club 1-2

Real Betis - Atletico Madrid 0-5