Un ex campione d'Inghilterra va in Scozia? Oxlade-Chamberlain ad un passo dal Celtic

Alex Oxlade-Chamberlain potrebbe presto ripartire dalla Scozia. L’ex centrocampista di Arsenal e Liverpool, oggi 32enne, è infatti vicino a un possibile trasferimento al Celtic, campione in carica della Scottish Premiership. Il giocatore è attualmente svincolato dopo aver risolto il proprio contratto con il Besiktas lo scorso agosto e sta valutando la prossima tappa della sua carriera.

Negli ultimi mesi Oxlade-Chamberlain si è allenato con l’Arsenal, club con cui ha disputato 198 partite ufficiali nell’arco di sei stagioni, ma secondo quanto filtra da BBC Sport il Celtic resta una destinazione concreta, anche se l’accordo non è ancora stato definito nei dettagli. A confermare l’interesse è stato lo stesso allenatore degli Hoops, Martin O’Neill, che ha ammesso di aver già avuto dei contatti diretti con il calciatore: "Ho parlato con lui, anche se so che potrebbe avere diverse opzioni, forse anche più vicine a Londra. Sarei molto felice di portarlo qui. Mi ha colpito il suo entusiasmo e conosce già molto bene il club. È anche un grande amico di Joe Hart, che ha parlato con lui, ma non per nostro conto".

Cresciuto nel Southampton, Oxlade-Chamberlain si è affermato all’Arsenal prima di trasferirsi al Liverpool per 35 milioni di sterline, vincendo Champions League, Premier League e altri trofei. La sua carriera è stata però segnata da numerosi infortuni, che ne hanno limitato la continuità. Dopo l’esperienza in Turchia, dove ha totalizzato 46 presenze e cinque gol con il Besiktas, il centrocampista inglese è ora pronto a valutare una nuova sfida.