James Rodriguez vola in MLS: l'ex Real Madrid firma con il Minnesota United

La MLS è pronta ad accogliere un altro big. Il Minnesota United ha intensificato i contatti per portare negli Stati Uniti James Rodríguez, attualmente senza contratto dopo l’addio al León, e nella notte ha chiuso definitivamente il colpo. A riferirlo è il giornalista Luis Merlo, secondo cui la trattativa è entrata in una fase molto avanzata nella giornata di ieri e ha raggiunto un buon esito nelle ultimissime ore.

A 33 anni, il colombiano resta un profilo di richiamo internazionale. Nel suo curriculum figurano esperienze con Real Madrid, Bayern Monaco ed Everton, tappe che ne hanno consolidato lo status di fantasista di qualità e personalità. Il Minnesota United vede in lui non solo un rinforzo tecnico, ma anche un possibile volto simbolo del progetto, in crescita dopo il quarto posto dell'annata passata.

L’operazione è completata, con sviluppi ufficiali attesi nei prossimi giorni. La MLS accoglierà un’altra stella sudamericana pronta a rilanciarsi in un campionato in crescita. Il giornalista Fabrizio Romano aggiunge che il giocatore è già in viaggio per il Minnesota e prestissimo arriverà dunque la firma sul contratto.