Enciso mattatore in Coppa di Francia: doppietta al Monaco e Strasburgo ai Quarti di finale

Lo Strasburgo batte il Monaco e completa il quadro dei Quarti di finale di Coppa di Francia. Allo stadio della Meinau, i padroni di casa hanno la meglio battendo i monegaschi con un netto 3-1 e raggiungono lo Stade de Reims ai quarti di finale della competizione.

Ad aprire le marcature per i padroni di casa ci pensa Godo dopo sette minuti. Nella ripresa la gara si accende in appena sei minuti: al 55' Enciso trova il raddoppio ma dopo tre minuti Biereth accorcia le distanze. Al 61' però ancora Enciso fissa il punteggio sul 3-1 finale.

Questo il tabellone aggiornato

Marsiglia - Rennes 3-0

Tolosa - Amines 1-0

Strasburgo - Monaco 3-1

Reims - Le Mans 3-0

Lione - Laval 2-0

Troyes - Lens 2-4

Lorient - Paris FC 2-0

Nizza - Montpellier 3-2

I Quarti di finale

Marsiglia - Tolosa

Strasburgo - Reims

Lione - Lens

Lorient - Nizza