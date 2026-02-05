Enciso mattatore in Coppa di Francia: doppietta al Monaco e Strasburgo ai Quarti di finale
Lo Strasburgo batte il Monaco e completa il quadro dei Quarti di finale di Coppa di Francia. Allo stadio della Meinau, i padroni di casa hanno la meglio battendo i monegaschi con un netto 3-1 e raggiungono lo Stade de Reims ai quarti di finale della competizione.
Ad aprire le marcature per i padroni di casa ci pensa Godo dopo sette minuti. Nella ripresa la gara si accende in appena sei minuti: al 55' Enciso trova il raddoppio ma dopo tre minuti Biereth accorcia le distanze. Al 61' però ancora Enciso fissa il punteggio sul 3-1 finale.
Questo il tabellone aggiornato
Marsiglia - Rennes 3-0
Tolosa - Amines 1-0
Strasburgo - Monaco 3-1
Reims - Le Mans 3-0
Lione - Laval 2-0
Troyes - Lens 2-4
Lorient - Paris FC 2-0
Nizza - Montpellier 3-2
I Quarti di finale
Marsiglia - Tolosa
Strasburgo - Reims
Lione - Lens
Lorient - Nizza