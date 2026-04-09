Joe Cole senza mezzi termini: "Il Barcellona è stato derubato: quello di Pubill era fallo di mano"

L'ex centrocampista dell'Inghilterra Joe Cole ha criticato aspramente l'arbitraggio dell'andata dei quarti di finale di Champions League tra Barcellona e Atletico Madrid, vinta 2-0 dai Colchoneros, a causa di un mancato fischio molto controverso. L'episodio riguarda il difensore dell'Atletico Marc Pubill, che ha toccato il pallone con la mano all'interno della propria area piccola dopo aver ricevuto un passaggio dal portiere Juan Musso. Nonostante le proteste vibranti dei giocatori blaugrana, l'arbitro Istvan Kovacs ha lasciato proseguire il gioco.

"Era rigore ed espulsione di Pubill, la palla era in gioco"

"È decisamente un fallo di mano. La palla è in gioco", ha dichiarato Cole senza mezzi termini. "Il giocatore non è sotto pressione, quindi non c'è motivo di andare in panico. È stato solo un calo di concentrazione. Questo è calcio di rigore". L'ex calciatore ha poi sottolineato come la decisione abbia avuto pesanti implicazioni disciplinari per il difensore spagnolo: "Pubill era già ammonito, quindi avrebbe dovuto essere espulso. È stato fortunato. Penso che l'arbitro abbia fatto un discreto lavoro nel complesso della partita, ma in questo caso specifico, a mio parere, ha sbagliato tutto".

Cole ha concluso la sua analisi ribadendo l'amarezza per l'occasione tolta alla squadra di Flick: "Come calciatori possiamo fare cose strane, ma le regole sono regole. Il Barcellona è stato molto sfortunato a non ricevere la possibilità di rientrare in partita". Il mancato rigore e la mancata espulsione restano i punti focali di un match che ha visto l'Atletico imporsi con un secco 2-0, lasciando però una scia di polemiche che infiammerà sicuramente la sfida di ritorno.