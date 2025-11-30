Barton offende pesantemente Isak: "Un fottuto impostore somalo, strapagato dal Liverpool"

L’avventura di Alexander Isak al Liverpool non è cominciata nel migliore dei modi. Arrivato ad Anfield per la cifra record di 150 milioni di euro, dopo una stagione straordinaria con il Newcastle, l’attaccante svedese non è ancora riuscito a confermare le aspettative. Due soli gol da quando veste la maglia dei Reds - di cui uno oggi contro il West Ham - e prestazioni spesso opache hanno acceso il dibattito intorno a lui. L’ultimo a puntare il dito è stato Joey Barton, noto per le sue posizioni spesso sopra le righe.

Nel podcast Common Sense, l’ex centrocampista del Marsiglia ha criticato aspramente Isak, spingendosi anche oltre i limiti del buon gusto con riferimenti inaccettabili alle sue origini. Barton ha definito l’attaccante "irriconoscibile rispetto al giocatore visto a Newcastle" e ha giudicato il suo impatto "terribile", sostenendo che nessuno crederebbe che sia stato pagato una cifra tanto alta. Le sue parole, intrise di toni offensivi, hanno immediatamente suscitato polemiche e potrebbero avere ripercussioni sul piano mediatico.

"Un fottuto impostore somalo. Se fossi appena atterrato dallo spazio e qualcuno mi avesse detto: 'L'abbiamo pagato 5 milioni di euro', avrei risposto: 'Che diavolo stai dicendo?'. Qua parliamo di 150 milioni di euro! E con un contratto di sei anni poi...". La risposta immediata è arrivata oggi con una delle reti che hanno riportato il Liverpool alla vittoria.