Kayode, la vita al Brentford: "Come se fossi qui da 3-4 anni". E spiega le sue rimesse record

Il Brentford è in corsa per qualificarsi ad una competizione europea per la prima volta nella sua storia e c'è chi non vedrebbe l'ora di tornare a disputarla. Si tratta di Michael Kayode, terzino destro che si è trasferito in Premier League in prestito dalla Fiorentina a fine gennaio 2025, rendendo definitivo il suo passaggio a Londra la scorsa estate. "È incredibile. I tifosi sono pazzeschi in ogni partita", racconta il ventunenne a The Athletic.

"Ci seguono sempre in ogni trasferta. A Macclesfield (nel quarto turno di FA Cup, ndr) c'erano tantissimi tifosi. Non me lo aspettavo perché era lontano (di lunedì sera, ndr). Quindi dico loro 'grazie'. Il Brentford è una squadra speciale. La prima volta che sono arrivato, mi sono sentito come se fossi lì da tre o quattro anni. Amo questo club e per me qui è tutto facilissimo", le sensazioni di Kayode ormai da un anno in forza nella squadra di mister Keith.

In una stagione di Premier League dove i gol su palla inattiva decidono regolarmente le partite, il 21enne italiano ha giocato un ruolo enorme con le sue rimesse laterali lunghe, scagliate fino a 41 metri. Non ha ancora registrato un assist ufficiale in questa stagione, ma nessun club è più pericoloso dalle rimesse laterali del Brentford. E nessun giocatore ha effettuato più rimesse lunghe (almeno 20 metri) di Kayode (122) nel massimo campionato: "Vediamo cosa succede in area", la dichiarazione d'intenti con tanto di risata.