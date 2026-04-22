Klopp? Mourinho? Ancora Arbeloa? Real Madrid, ecco le preferenze dei tifosi per la panchina

Il clima attorno al Real Madrid resta carico di interrogativi dopo una stagione che, con ogni probabilità, si chiuderà senza trofei. Le difficoltà incontrate nel corso dell’annata hanno acceso il dibattito anche sulla guida tecnica, con Álvaro Arbeloa finito al centro delle critiche per i risultati non all’altezza delle aspettative.

Chiamato a raccogliere l’eredità di Xabi Alonso, il tecnico madrileno ha vissuto settimane complicate, tra pressioni ambientali e rendimento altalenante. Non sorprende dunque che, in un sondaggio lanciato da El Chiringuito prima della sfida di Liga contro l’Alavés, i tifosi abbiano iniziato a immaginare possibili alternative.

A sorpresa, il nome più votato è stato quello di Jürgen Klopp, che ha raccolto il 35% delle preferenze. Alle sue spalle proprio l’attuale allenatore, fermo al 25%, mentre José Mourinho ha chiuso il podio con il 18%. Più staccato Zinedine Zidane, fermo al 9%, nonostante il forte legame con l’ambiente madridista. Nel ventaglio delle opzioni figuravano anche Toni Kroos e Luis Enrique, mentre resta da monitorare la candidatura di Sebastian Hoeness, già accostato alla panchina. Il futuro resta tutto da scrivere, tra suggestioni e possibili cambiamenti.