Clamoroso Chelsea, si cambia ancora allenatore: Rosenior esonerato, si attende l'annuncio

La sconfitta di Brighton si è rivelata fatale. Il Chelsea ha deciso di sollevare dall’incarico Liam Rosenior con effetto immediato, mettendo fine a un rapporto ormai compromesso dai risultati negativi e da un clima sempre più teso attorno alla squadra. A riportarlo è Fabrizio Romano.

Il pesante 0-3 subito in trasferta, quinto passo falso consecutivo in Premier League senza segnare, ha rappresentato il punto di non ritorno. Già nelle ore successive alla gara, la dirigenza si era riunita per valutare la posizione del tecnico, con diverse fonti che avevano anticipato un confronto interno sul futuro della panchina.



Nonostante un contratto lungo, firmato qualche mese fa e valevole per cinque anni e mezzo, il club ha scelto di intervenire subito, accettando i costi di una separazione anticipata pur di dare una scossa all’ambiente. La squadra, scivolata al settimo posto e già eliminata dalla UFA Champions League per mano del Paris Saint-Germain, ha pagato una lunga crisi di risultati e identità.

Ora si apre una nuova fase: il Chelsea dovrà decidere a chi affidare la guida tecnica per il finale di stagione, con l’obiettivo di invertire la rotta e salvare almeno in parte un’annata fin qui deludente. Intanto si attende l'annuncio dell'esonero di Rosenior.