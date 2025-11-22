Kohr nella storia ma in negativo: 9 espulsioni, nessuno come lui in Bundesliga

Dominik Kohr, difensore del Magonza, ha stabilito un record poco invidiabile in Bundesliga durante. Nell'anticipo di ieri contro l'Hoffenheim ha infatti ricevuto il nono cartellino rosso della sua carriera, che lo porta in testa alla speciale classifica davanti a Luiz Gustavo e Jens Nowotny, entrambi fermi a otto.

Il 31enne è stato espulso all’88’ nella partita casalinga terminata 1-1, dopo l’intervento del VAR che ha ravvisato il suo intervento in ritardo su Max Moerstedt. Si tratta della terza espulsione consecutiva per Kohr e della sesta ricevuta con la maglia del Magonza: nessun altro giocatore nella storia del club ha mai subito più di tre rossi. Con questa nuova sanzione, Kohr si conferma il "bad boy" della Bundesliga, stabilendo un record negativo che difficilmente verrà battuto a breve. Le sue statistiche personali si intrecciano con quella della squadra: altri quattro giocatori hanno già subito un'espulsione in questa prima parte di campionato, un primato condiviso con l’Amburgo.

Un periodo difficile per il Magonza, che deve ora fare i conti con assenze pesanti e la necessità di ritrovare equilibrio difensivo e disciplina in campo. L’episodio di Kohr, pur negativo, segna comunque un momento storico nella Bundesliga.