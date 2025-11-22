Dalle lacrime all'incubo finito: Pogba torna a giocare 811 giorni dopo la squalifica

Un'entrata trionfale al Roazhon Park, nonostante fosse lo stadio di casa del Rennes. Eppure il ritorno in campo di Paul Pogba per giocare una partita ufficiale è stato celebrato da tutti i tifosi, del Monaco e non. Applausi scroscianti ed entusiasmo a fior di pelle per i presenti, che hanno acclamato la Pioche al suo ingresso in campo al minuto 85 per sostituire Coulibaly nella pesante sconfitta finale per 4-1 contro i Bretoni.

Un rientro amaro, ma pur sempre la prima presenza in carriera in Ligue 1 e con la maglia del Monaco per Pogba. Tornato in campo dopo 811 giorni, dall’ultima apparizione il 3 settembre 2023 con la Juventus nel match contro l’Empoli (2-0) in Serie A. Poi, pochi giorni più tardi, lo stop forzato e la distanza dal terreno di gioco a causa della positività riscontrata in un controllo antidoping effettuato dopo la partita del 20 agosto contro l’Udinese.

Timbrato il cartellino, Paul Pogba è diventato il terzo giocatore francese a scoprire la Ligue 1 dopo essere stato incoronato campione del mondo, dopo Steven Nzonzi con il Rennes nel 2020 e Lucas Hernandez con il Paris SG nel 2023. Un ritorno alla normalità, dopo l'ingaggio estivo e la scommessa al tempo stesso del Monaco nei confronti del campione del Mondo, che scoppiò in lacrime il 1° luglio, giorno della firma sul contratto che lo lega ai monegaschi fino al 2027.

Al termine della partita, al triplice fischio, un momento sacro ritagliato dalla stessa Pioche: attimi di preghiera, inginocchiato con la testa rivolta in terra. Gli occhi chiusi, la maglia numero 8 del Monaco in evidenza. Attimi ripresi dalle telecamere che hanno racchiuso tutte le emozioni forti provate da Pogba in 10 minuti trascorsi sul campo. La fine di un incubo, nella speranza che gradualmente possa riconquistare il livello necessario per competere in stagione, tra Ligue 1 e Champions League. Mentre il grande sogno ad occhi aperti resta sempre il Mondiale 2026, per il quale vorrebbe bussare alla porta del CT Deschamps.