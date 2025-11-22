Che tonfo del Monaco: perde (ancora) 4-1 col Rennes, amaro il grande ritorno di Pogba
Dopo averne subiti 4 quindici giorni fa in casa dal Lens, un Monaco in difficoltà nella seconda metà della partita ha fatto la stessa brutta fine sul campo del Rennes. Grazie a questa terza vittoria consecutiva, i Bretoni superano il loro avversario della serata e balzano in quinta posizione in Ligue 1, scavalcando Lilla e Lione tra l'altro.
Sconfitti per la terza volta di fila, i monegaschi di Pocognoli possono consolarsi solo con l’ingresso in campo di Paul Pogba, tornato a giocare una partita di calcio ufficiale a 26 mesi dalla sua ultima partita. Quando cominciò l'incubo della squalifica per doping e tutte le conseguenze del caso.
Può sorridere la Juventus, invece reduce dall'ennesimo pareggio stagionale (1-1) contro la Fiorentina del neo allenatore Vanoli, perché incontrerà il Monaco in Champions League il 28 gennaio.
IL PROGRAMMA DELLA 13^ GIORNATA
Venerdì 21 novembre
Nizza-Marsiglia 1-5
Sabato 22 novembre
Lens-Strasburgo 1-0
Rennes-Monaco 4-1
PSG-Le Havre (21.05)
Domenica 23 novembre
Auxerre-Lione (15.00)
Brest-Metz (17.15)
Nantes-Lorient (17.15)
Tolosa-Angers (17.15)
Lille-Paris FC (20.45)
LA CLASSIFICA
1. Marsiglia 28*
2. Lens 28*
3. PSG 27
4. Strasburgo 22*
5. Rennes 21*
6. Lille 20
7. Monaco 20*
8. Lione 20
9. Nizza 17*
10. Tolosa 16
11. Paris FC 14
12. Le Havre 14
13. Angers 13
14. Metz 11
15. Brest 10
16. Nantes 10
17. Lorient 10
18. Auxerre 7
*una partita in più