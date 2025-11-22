Niang illude, ma questo Galatasaray non si batte: Icardi apre la rimonta e si tiene il 1° posto

L'ex Milan e Genoa M'Baye aveva illuso per un momento il Gençlerbirliği, finché Okan Buruk ha ben pensato di far entrare in campo Mauro Icardi. E da quel momento è scattata l'operazione rimonta del Galatasaray: sotto 0-1, il Cimbom - sprovvisto di Osimhen infortunato - è stato capace di ribaltare tutto e vincere per 3-2 grazie ai gol dell'ex Inter Maurito, poi Yilmaz e Gundogan hanno allargato il punteggio e chiuso i giochi.

Una partita vivacissima, con un'espulsione per parte e tre calciatori sono usciti per infortunio. Alla fine però il Gala non ne ha voluto sapere e ha ottenuto un successo importantissimo per mantenere la cima della classifica della Süper Lig. Mantenendosi sempre a +4 sul Fenerbahce, che però deve ancora giocare il suo turno nella 13esima giornata di campionato.

Il risultato

Galatasaray - Genclerbirligi 3-2

22' Niang (GE), 55' Icardi (GA), 57' Yilmaz (GA), 66' Gundogan (GA), 77' Mimaroglu (GE)

Gare di oggi

Kayserispor - Gaziantep 0-3

Eyuspor - Karagumruk 1-1

CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Galatasaray 32 punti

2. Fenerbahce 28

3. Trabzonspor 25

4. Samsunspor 23

5. Goztepe 22

6. Gaziantep 22

7. Besiktas 20

8. Alanyaspor 15

9. Konyaspor 14

10. Rizespor 14

11. Kocaelispor 14

12. Basaksehir 13

13. Antalyaspor 13

14. Genclerbirligi 11

15. Kasimpasa 10

16. Eyuspor 9

17. Kayserispor 9

18. Karagumruk 8