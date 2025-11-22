Atletico, Simeone: "Le 700 partite di Koke sono un riconoscimento al lavoro e all'impegno"

Diego Simeone ha parlato alla vigilia della sfida contro il Getafe, confermando l’assenza di Jan Oblak e la convocazione di Giuliano: "Oblak non ci sarà domani, Giuliano sarà convocato. Ha lavorato bene, vedremo se inizierà dal primo minuto o se sarà pronto più avanti".

Il tecnico argentino ha poi analizzato il momento della squadra e il valore dell’avversario: "Non pensiamo al risultato dello scorso anno a Getafe (1-3, ndr). La squadra avversaria cresce anno dopo anno e ha aggiunto qualità offensive che prima non aveva. Sarà un avversario duro, competitivo, che richiederà la nostra massima attenzione. Bordalás è un allenatore che ammiro per il lavoro e l’identità di gioco del suo Getafe, che continua a evolversi anno dopo anno".

Simeone ha speso parole di elogio anche per Koke, prossimo a raggiungere 700 partite con l’Atletico: "Abbiamo parlato di Koke tante volte, è un riconoscimento al suo lavoro, alla dedizione e all’impegno. Ci continua a dare cose importanti e il suo apporto resta fondamentale".

Sul recupero di Johnny Cardoso: "Ha avuto un infortunio che lo ha tenuto fuori a lungo. Si è allenato bene la scorsa settimana, poi ha avuto un po’ di febbre, ma ora sta tornando con intensità. Tutti sono importanti e ognuno deve dare il massimo". Infine Simeone ha commentato la notizia della nuova proprietà, Apollo, definendola, "un passo importante per la crescita del club. È una gioia enorme aver potuto partecipare a questo percorso insieme a tante persone che lo hanno reso possibile".