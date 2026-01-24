Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Kompany e il Bayern aprono, Dortmund all'inseguimento: Bundesliga, il programma

Kompany e il Bayern aprono, Dortmund all'inseguimento: Bundesliga, il programmaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 09:42Calcio estero
Yvonne Alessandro

Gli undici punti in classifica che separano Bayern Monaco da Borussia Dortmund possono ancora essere ridotti dai gialloneri, che prima di tutto non dovranno fallire la trasferta a Berlino contro l'Union questo pomeriggio. Ma prima scenderà in campo la corazzata di Kompany contro l'Augusta, per consolidare invece il primato di Bundesliga in questa 19a giornata.

Il Bayer Leverkusen, che ha già perso troppo terreno e posizioni in classifica, vuole porre rimedio fin da oggi in casa contro il Werder Brema mentre il Lipsia punta alla zona Champions e al sorpasso su Stoccarda ed Hoffenheim in un colpo solo. Solamente in caso di successo oggi con l'Heidenheim, che invece rischia di rivelarsi una trappola.

Questo il programma della 19ª giornata di Bundesliga

Venerdì 23 gennaio
St Pauli - Amburgo 0-0

Sabato 24 gennaio
Bayern Monaco - Augsburg ore 15:30
Bayer Leverkusen - Werder Brema ore 15:30
Eintracht Francoforte - Hoffenheim ore 15:30
Mainz - Wolfsburg ore 15:30
Heidenheim - Lipsia ore 15:30
Union Berlino - Borussia Dortmund ore 18:30

Domenica 25 gennaio
Borussia Monchengladbach - Stoccarda ore 15:30
Friburgo - Colonia ore 17:30

La classifica
1. Bayern Monaco - 50 punti (18 partite)
2. Borussia Dortmund - 39 (18)
3. Hoffenheim - 33 (17)
4. Stoccarda - 33 (18)
5. Lipsia - 32 (17)
6. Bayer Leverkusen - 29 (17)
7. Eintracht Francoforte - 27 (18)
8. Friburgo - 24 (18)
9. Union Berlino - 24 (18)
10. Colonia - 20 (18)
11. Borussia Monchengladbach - 20 (18)
12. Wolfsburg - 19 (18)
13. Amburgo - 18 (18)
14. Brema - 18 (17)
15. Augusta - 18 (18)
16. St.Pauli - 13 (18)
17. Heidenheim 13 (18)
18. Magonza - 12 (18)

Articoli correlati
Chelsea, idea Kim Min-jae per la difesa: il Bayern apre alla cessione Chelsea, idea Kim Min-jae per la difesa: il Bayern apre alla cessione
Dzeko allo Schalke, Kompany: "Gli auguro il meglio". Siparietto divertente in conferenza... Dzeko allo Schalke, Kompany: "Gli auguro il meglio". Siparietto divertente in conferenza
Arsenal e Bayern già agli ottavi, Napoli a rischio. La classifica di Champions League... Arsenal e Bayern già agli ottavi, Napoli a rischio. La classifica di Champions League
Altre notizie Calcio estero
PSG, Luis Enrique si gode vittoria e primo posto: "Importante mettere pressione al... PSG, Luis Enrique si gode vittoria e primo posto: "Importante mettere pressione al Lens"
De Zerbi al crash test col Lens, mini fuga PSG? Ligue 1, il programma di oggi De Zerbi al crash test col Lens, mini fuga PSG? Ligue 1, il programma di oggi
Kompany e il Bayern aprono, Dortmund all'inseguimento: Bundesliga, il programma Kompany e il Bayern aprono, Dortmund all'inseguimento: Bundesliga, il programma
Real Madrid dal Villarreal, non può sbagliare. Lisci per la salvezza: LaLiga, il... Real Madrid dal Villarreal, non può sbagliare. Lisci per la salvezza: LaLiga, il programma
Guardiola tallona l'Arsenal, occhio al Tottenham: Premier League, il programma Guardiola tallona l'Arsenal, occhio al Tottenham: Premier League, il programma
Manchester United, Maguire verso l’addio a zero: spunta il Chelsea Manchester United, Maguire verso l’addio a zero: spunta il Chelsea
Strand Larsen può lasciare il Wolverhampton: tre club di Premier League interessati... Strand Larsen può lasciare il Wolverhampton: tre club di Premier League interessati
Manchester City, Kalvin Phillips può partire: ipotesi prestito al Wolverhampton Manchester City, Kalvin Phillips può partire: ipotesi prestito al Wolverhampton
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, ecco En-Nesyri. Senesi, Kessié e Bernardo Silva le occasioni per l’estate. Napoli dopo Giovane occhi su Cambiaghi ma il Bologna resiste. Inter, al lavoro per Perisic
Le più lette
1 Perché il Fenerbahce ha deciso di vendere En-Nesyri dopo 38 gol in un anno e mezzo
2 Juventus-Napoli, le probabili formazioni: Spalletti pensa a Conceicao, scelte obbligate per Conte
3 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
4 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
5 En-Nesyri in viaggio verso la Juventus, La Stampa lo esalta: "Salto di qualità"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Giovane è pronto per il Napoli? Il suo tecnico al Corinthians: "Sì, ma lasciate stare Ronaldo"
Immagine top news n.1 Serie A, 22^ giornata LIVE: David sfida Hojlund, Saelemaekers ci prova
Immagine top news n.2 Jonathan David svela il retroscena: "Ho trattato col Napoli, ma ho scelto la Juventus"
Immagine top news n.3 L'Inter allunga in classifica. Tutte le probabili formazioni, da Juve-Napoli a Roma-Milan
Immagine top news n.4 Inter esagerata, 6-2 al Pisa e messaggio Scudetto. Chivu: "Tirato fuori l'orgoglio"
Immagine top news n.5 Juventus, En Nesyri ha detto sì: cosa manca per chiudere il colpo in attacco
Immagine top news n.6 Chi è Youssef En-Nesyri, il prossimo gigante juventino che ha fatto piangere Cristiano Ronaldo
Immagine top news n.7 La cura Chivu ha funzionato: così Federico Dimarco è diventato indispensabile per l'Inter
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro
Immagine news podcast n.2 La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più
Immagine news podcast n.3 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
Immagine news podcast n.4 La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juventus-Napoli, la sfida-rilancio vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Roma-Milan, un crocevia importante per chi? La risposta degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, perché non confermi Spalletti? Milan, a Roma decisiva per..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Italia, pazza idea Verratti per marzo. Si è incontrato con Gattuso e ha dato la sua disponibilità
Immagine news Serie A n.2 Torino, i convocati di Baroni per la trasferta a Como: prima per Obrador, in undici assenti
Immagine news Serie A n.3 Gutierrez svela: "Non sapevo come sarebbe andata a finire, ma il Napoli mi è sempre piaciuto"
Immagine news Serie A n.4 Genoa, il saluto di Venturino: "La fine di un viaggio lungo 12 anni. Resterò sempre un tifoso"
Immagine news Serie A n.5 Giovane è pronto per il Napoli? Il suo tecnico al Corinthians: "Sì, ma lasciate stare Ronaldo"
Immagine news Serie A n.6 Chivu e quella risposta indiretta a Mou: "Lavoriamo sodo nonostante i rumori di amici e nemici"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, prosegue la 21ª giornata: in campo Bari, Palermo, Monza e Frosinone
Immagine news Serie B n.2 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Spezia-Avellino: ai liguri serve una vittoria per scacciare i fantasmi
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Modena-Palermo: sfida di cartello, davanti ad un “Braglia” sold out
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Monza-Pescara: all'U-Power Stadium è sfida testacoda
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Mantova-Venezia: sfida a due facce quella del Martelli
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Esperienza a centrocampo per il Catania: dal Trapani arriva Di Noia a titolo definitivo
Immagine news Serie C n.2 Serie C, il programma dalla 23ª giornata: in campo Union Brescia e Benevento
Immagine news Serie C n.3 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie C n.4 Veni, vidi, vici. Marino torna alla Triestina con una vittoria. Che alimenta i rimpianti
Immagine news Serie C n.5 Serie C, la Triestina torna a vincere e annulla il -15. Pari fra Giugliano e Cavese
Immagine news Serie C n.6 Latina, arriva l'esterno offensivo Cioffi. Era al Livorno nella prima metà della stagione
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lecce-Lazio, il Via del Mare sembra stregato per Sarri
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Pisa, Chivu vuole una reazione immediata dopo la Champions
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Stoccarda, Gasperini vuole la qualificazione diretta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, nuovo rinforzo per la porta: accordo fino al 2028 con Larissa Rusek
Immagine news Calcio femminile n.2 Genoa Women, rottura del crociato per Di Bari: ieri l'operazione al ginocchio
Immagine news Calcio femminile n.3 Non c'è spazio alla Juve, Alessia Capelletti cambia: giocherà 6 mesi al Como Women
Immagine news Calcio femminile n.4 Lazio-Fiorentina apre l'ultima giornata del girone d'andata di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Ijeh e il saluto amaro al Milan: "Non è stata una mia scelta. Grazie per le esperienze vissute"
Immagine news Calcio femminile n.6 Rinnovo da record per Rodman con Washington: sarà la calciatrice più pagata al mondo
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?