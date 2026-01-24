Kompany e il Bayern aprono, Dortmund all'inseguimento: Bundesliga, il programma
Gli undici punti in classifica che separano Bayern Monaco da Borussia Dortmund possono ancora essere ridotti dai gialloneri, che prima di tutto non dovranno fallire la trasferta a Berlino contro l'Union questo pomeriggio. Ma prima scenderà in campo la corazzata di Kompany contro l'Augusta, per consolidare invece il primato di Bundesliga in questa 19a giornata.
Il Bayer Leverkusen, che ha già perso troppo terreno e posizioni in classifica, vuole porre rimedio fin da oggi in casa contro il Werder Brema mentre il Lipsia punta alla zona Champions e al sorpasso su Stoccarda ed Hoffenheim in un colpo solo. Solamente in caso di successo oggi con l'Heidenheim, che invece rischia di rivelarsi una trappola.
Questo il programma della 19ª giornata di Bundesliga
Venerdì 23 gennaio
St Pauli - Amburgo 0-0
Sabato 24 gennaio
Bayern Monaco - Augsburg ore 15:30
Bayer Leverkusen - Werder Brema ore 15:30
Eintracht Francoforte - Hoffenheim ore 15:30
Mainz - Wolfsburg ore 15:30
Heidenheim - Lipsia ore 15:30
Union Berlino - Borussia Dortmund ore 18:30
Domenica 25 gennaio
Borussia Monchengladbach - Stoccarda ore 15:30
Friburgo - Colonia ore 17:30
La classifica
1. Bayern Monaco - 50 punti (18 partite)
2. Borussia Dortmund - 39 (18)
3. Hoffenheim - 33 (17)
4. Stoccarda - 33 (18)
5. Lipsia - 32 (17)
6. Bayer Leverkusen - 29 (17)
7. Eintracht Francoforte - 27 (18)
8. Friburgo - 24 (18)
9. Union Berlino - 24 (18)
10. Colonia - 20 (18)
11. Borussia Monchengladbach - 20 (18)
12. Wolfsburg - 19 (18)
13. Amburgo - 18 (18)
14. Brema - 18 (17)
15. Augusta - 18 (18)
16. St.Pauli - 13 (18)
17. Heidenheim 13 (18)
18. Magonza - 12 (18)
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.