Verona, Kurti lascia la Primavera e va alla Ternana: la formula dell'operazione
Il giovane Adi Kurti lascia il Verona e va a mettersi alla prova in Serie C, fra i "grandi": ufficiale il suo trasferimento alla Ternana. Il difensore albanese, in forza alla formazione Primavera di Sammarco - 12 presenze per lui sin qui - lascia il club scaligero con la formula del prestito con diritto di riscatto. Al contempo però il Verona ha mantenuto il diritto di recompra.
Questo il comunicato del club gialloblu: "Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a Ternana Calcio a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2026, con diritto di opzione e contro-opzione le prestazioni sportive del difensore Adi Kurti. Hellas Verona FC saluta Adi e gli augura il meglio per questa nuova esperienza professionale".
Nel corso di questa stagione Kurti era stato convocato in due occasioni anche da Paolo Zanetti, in prima squadra: contro l'Udinese, alla prima di campionato, poi contro l'Inter, alla decima giornata. Ha già esordito poi in prima squadra, in occasione del derby contro il Venezia, in Coppa Italia.