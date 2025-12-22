Liga Portugal, Benfica-Famalicao 1-0. Le Aquile di Mou agganciano il secondo posto
Si chiude con la vittoria del Benfica sul Famalicao la giornata degli impegni validi per il 15° turno della Liga Portugal. La formazione di Josè Mourinho si è imposta nel posticipo delle 21:30 per 1-0 grazie alla rete su calcio di rigore al 34' del greco Pavlidis. Successo, questo, che permette al club di Lisbona di agganciare al secondo posto in classifica i rivali di sempre dello Sporting (con una gara in meno) a quota 35. Porto saldamente al primo posto con 43 punti. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata:
LIGA PORTUGAL - 15ª GIORNATA
Estoril-Sporting Braga 1-0
Gil Vicente-Rio Ave 2-2
Estrela-Moreirense 0-0
AFS-Nacional 2-2
Tondela-Casa Pia 1-2
Santa Clara-Arouca 0-0
Alverca-Porto 0-3
Benfica-Famalicao 1-0
Martedì 23 dicembre
Ore 21:45 - Vitoria Guimaraes-Sporting CP
CLASSIFICA
Porto 43
Sporting CP 35*
Benfica 35
Gil Vicente 26
Sporting Braga 25
Famalicao 23
Vitoria Guimaraes 21*
Moreirense 21
Estoril 17
Rio Ave 17
Alverca 17
Santa Clara 16
Nacional 16
Estrela 15
Casa Pia 13
Arouca 13
Tondela 9
AFS 4
* una gara in meno
