Benfica, il solito Mourinho: "Hai scritto una notizia falsa e non ti rispondo, sei in punizione"

Si chiude con il sorriso del Benfica il 15° turno di Liga Portugal. Nel posticipo serale, la squadra allenata da José Mourinho supera di misura il Famalicão grazie al rigore trasformato al 34’ dal greco Pavlidis. Un successo pesante, che consente alle Águias di agganciare al secondo posto lo Sporting a quota 35 punti, con una gara ancora da recuperare, mentre il Porto resta saldamente in vetta.

Nel post gara, Mourinho ha analizzato una partita tutt’altro che spettacolare, rivendicandone però il valore: “Non è stata una vittoria bellissima, ma è una vittoria normale e giusta. In partite simili, in casa, abbiamo perso punti. Oggi la squadra ha saputo essere compatta, controllare la gara e vincere”. Il tecnico portoghese non ha nascosto le difficoltà: “Non siamo riusciti a giocare con il ritmo e l’intensità delle ultime settimane. Abbiamo sofferto nella prima fase di pressione, concedendo qualcosa a un avversario di qualità, ma poi siamo stati molto forti in difesa”.

Non sono mancate le stoccate finali su arbitraggio e polemiche recenti: “La notizia che hai scritto sulle mie lamentele per il mancato rinvio del match di Coppa con il Porto è falsa. Per questo sei in punizione e non rispondo. Su certe situazioni è stato detto già tutto, c’è un’unanimità che normalmente non esiste. Perché dovrei parlare?”.

Alla domanda su un Benfica più brillante in attacco, Mourinho ha risposto allargando il discorso: “Qui abbiamo battuto 2-0 i campioni d'Italia (il Napoli in Champions League, ndr), ma ovviamente a questo non è stato dato il peso che meritava. Non abbiamo Mbappé, Vinícius o Yamal. Siamo una squadra: lavoriamo come squadra e cresciamo come squadra. Quando non puoi giocare una partita brillante, puoi comunque vincere”.