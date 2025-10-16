L'Arabia Saudita celebra la qualificazione al Mondiale: premi milionari per i protagonisti

La qualificazione al Mondiale 2026 ha trasformato i giocatori e lo staff tecnico dell’Arabia Saudita in veri e propri eroi nazionali. Sotto la guida di Hervé Renard, la squadra ha centrato il pass per la Coppa del Mondo negli Stati Uniti, Messico e Canada (11 giugno - 19 luglio 2026), e la celebrazione non si è fatta attendere.

Secondo il quotidiano economico Asharq Business, ogni giocatore ha ricevuto un superbonus di 5 milioni di riyal sauditi, circa 1,15 milioni di euro a testa. Tra i più soddisfatti c’era Abdulaziz bin Turki Al Faisal, ministro dello sport saudita, che ha promosso personalmente il premio per la storica qualificazione. Il percorso della squadra è stato caratterizzato da una svolta decisiva con il ritorno in panchina di Renard, dopo una fase di difficoltà sotto la guida di Mancini. L’accesso al Mondiale è stato ufficializzato con il pareggio per 0-0 contro l’Iraq, garantendo una delle quote asiatiche del torneo.

Sarà la sesta partecipazione dell’Arabia Saudita a una Coppa del Mondo, e la terza consecutiva. Il precedente Mondiale, in Qatar 2022, aveva visto i sauditi sorprendere tutti sconfiggendo all’esordio l’Argentina per 2-1, squadra che poi avrebbe vinto il torneo. Con la qualificazione e i generosi premi, l’Arabia Saudita dimostra come il calcio possa unire il paese e motivare la squadra, preparando il terreno per un Mondiale che promette grandi emozioni.