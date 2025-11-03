Vola il Porto di Farioli: "Atteggiamento fantastico". Poi critica gli arbitri: "Ogni contatto è giallo"

Il Porto ha conquistato un’altra vittoria in campionato, superando lo Sporting Braga per 2-1 al Dragão e mantenendo la vetta solitaria del campionato davanti a Sporting e Benfica. Al termine della partita, l’allenatore italiano Francesco Farioli si è detto soddisfatto per i tre punti, ma non ha risparmiato critiche alla direzione arbitrale: "Siamo felici, perché abbiamo affrontato una squadra forte, ben allenata e molto aggressiva. È stata una partita aperta, con diverse occasioni. Abbiamo avuto le opportunità migliori e potevamo chiuderla prima. L’atteggiamento dei ragazzi è stato fantastico, uno sforzo incredibile da parte di tutti", ha dichiarato a Sport TV.

Farioli ha elogiato l’impatto dei giocatori subentrati - Gabri, autore dell’assist decisivo, e Borja Sainz, match-winner con un gran gol - sottolineando la maturità mostrata dalla squadra nei momenti più complicati. "Contro un avversario che aveva segnato cinque gol nell’ultima partita, abbiamo difeso con grande ordine", ha spiegato.

Il tecnico toscano ha anche motivato l’ingresso di Pablo Rosario per dare più forza e controllo al centrocampo contro un Braga molto intenso. Più polemico, invece, il suo commento sull’arbitraggio: "Ero frustrato, sì. Sembra che non possiamo toccare gli avversari: ogni contatto è fallo e cartellino giallo. Dovremo allenarci anche su questo", ha ironizzato. Con 28 punti in classifica, Farioli guarda ora ai prossimi impegni: la trasferta europea contro l’Utrecht e poi il Famalicão. "Non possiamo rilassarci. Dobbiamo continuare passo dopo passo", ha concluso.