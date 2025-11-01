9 vittorie di fila per l'Arsenal, ma si ferma Gyokeres. Arteta: "Problema muscolare"

L'Arsenal sa solo vincere: son il 2-0 inflitto al Burnley nel pomeriggio i Gunners hanno raggiunto infatti la nona vittoria consecutiva fra campionato e coppe.

L'allenatore Mikel Arteta al termine della gara ha parlato ai microfoni della BBC per commentare la gara dei suoi: "Il primo tempo è stato eccezionale, abbiamo segnato due gol e non abbiamo concesso nulla. Quella era la base da avere. Abbiamo dovuto apportare qualche cambio e non abbiamo avuto molto controllo nella ripresa. Anche la difesa è stata eccezionale, non abbiamo concesso nulla. C'è un motivo per cui il Burnley ha perso una sola partita in 18 mesi qui, contro il Liverpool all'ultimo secondo di gioco".

Sul cambio di Gyokeres, sostituito nonostante il gol che ha stappato il match: "Nel primo tempo ha fatto una delle migliori prestazioni da quando gioca con noi. Ha sentito qualcosa di muscolare, quindi dobbiamo aspettare per capirne l'entità". Poi su Rice: "Ha fatto un passo avanti. Ha vinto non so quanti palloni e contrasti. È l'evoluzione di un giocatore."

Premier League, la 10a giornata

Brighton - Leeds 3-0

Burnley - Arsenal 0-2

Crystal Palace - Brentford 2-0

Fulham - Wolverhampton 3-0

Nottingham Forest - Manchester United 2-2

Tottenham - Chelsea (1 novembre, ore 18:30)

Liverpool - Aston Villa (1 novembre, ore 21)

West Ham - Newcastle (2 novembre, ore 15)

Manchester City - Bournemouth (2 novembre, ore 17:30)

Sunderland - Everton (3 novembre, ore 21)

Classifica

Arsenal 25

Bournemouth 18*

Tottenham 17*

Sunderland 17*

Manchester United 17

Manchester City 16*

Crystal Palace 16

Brighton 15

Liverpool 15*

Aston Villa 15*

Chelsea 14*

Brentford 13

Newcastle 12*

Fulham 11

Everton 11*

Leeds 11

Burnley 10

Nottingham 6

West Ham 4*

Wolverhampton 2

*una gara in meno