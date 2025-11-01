Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
9 vittorie di fila per l'Arsenal, ma si ferma Gyokeres. Arteta: "Problema muscolare"

© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 19:11Calcio estero
Daniele Najjar

L'Arsenal sa solo vincere: son il 2-0 inflitto al Burnley nel pomeriggio i Gunners hanno raggiunto infatti la nona vittoria consecutiva fra campionato e coppe.

L'allenatore Mikel Arteta al termine della gara ha parlato ai microfoni della BBC per commentare la gara dei suoi: "Il primo tempo è stato eccezionale, abbiamo segnato due gol e non abbiamo concesso nulla. Quella era la base da avere. Abbiamo dovuto apportare qualche cambio e non abbiamo avuto molto controllo nella ripresa. Anche la difesa è stata eccezionale, non abbiamo concesso nulla. C'è un motivo per cui il Burnley ha perso una sola partita in 18 mesi qui, contro il Liverpool all'ultimo secondo di gioco".

Sul cambio di Gyokeres, sostituito nonostante il gol che ha stappato il match: "Nel primo tempo ha fatto una delle migliori prestazioni da quando gioca con noi. Ha sentito qualcosa di muscolare, quindi dobbiamo aspettare per capirne l'entità". Poi su Rice: "Ha fatto un passo avanti. Ha vinto non so quanti palloni e contrasti. È l'evoluzione di un giocatore."

Premier League, la 10a giornata
Brighton - Leeds 3-0
Burnley - Arsenal 0-2
Crystal Palace - Brentford 2-0
Fulham - Wolverhampton 3-0
Nottingham Forest - Manchester United 2-2
Tottenham - Chelsea (1 novembre, ore 18:30)
Liverpool - Aston Villa (1 novembre, ore 21)
West Ham - Newcastle (2 novembre, ore 15)
Manchester City - Bournemouth (2 novembre, ore 17:30)
Sunderland - Everton (3 novembre, ore 21)

Classifica
Arsenal 25
Bournemouth 18*
Tottenham 17*
Sunderland 17*
Manchester United 17
Manchester City 16*
Crystal Palace 16
Brighton 15
Liverpool 15*
Aston Villa 15*
Chelsea 14*
Brentford 13
Newcastle 12*
Fulham 11
Everton 11*
Leeds 11
Burnley 10
Nottingham 6
West Ham 4*
Wolverhampton 2

*una gara in meno

