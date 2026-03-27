L'Arsenal fa gli auguri ad Arteta, Ryanair irrompe: "Finalmente si celebra qualcosa"

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha compiuto ieri 44 anni. Per celebrare l’occasione, il club londinese ha pubblicato un messaggio di auguri sui propri profili social, ma qualcuno ha colto la palla al balzo per lanciare una provocazione: la compagnia aerea irlandese Ryanair ha commentato con un lapidario "Finalmente si celebra qualcosa".

La risposta scherzosa, che si inserisce nello stile di Ryanair, ha attirato subito l’attenzione dei tifosi. Nonostante la sede a Dublino, Ryanair opera principalmente al London Stansted Airport, con un forte legame con il Regno Unito. Il fatto che il CEO sia un tifoso dichiarato del Manchester City potrebbe aver aggiunto pepe alla battuta, considerando che la squadra di Arteta guida la Premier League proprio davanti a quella di Guardiola.

Con sette giornate ancora da giocare, i Gunners sono in testa con 70 punti, nove in più rispetto al City (che ha una partita da recuperare), e sembra avviato verso un trionfo atteso da tanti anni. La piccola stoccata social della Ryanair ha dunque aggiunto un po’ di ironia, una provocazione che tra qualche settimana potrebbe essere rispedita al mittente. Anche perché questa sembra davvero essere la stagione giusta per spezzare la maledizione che dura dal 2003/04, quando gli Invincibili di Wenger diedero una lezione a tutti.