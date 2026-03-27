Ekitike scala le gerarchie della Francia: "Vincere col Brasile e segnare è il Graal"

La Francia ha battuto il Brasile 2-1 in un’amichevole di prestigio, e tra i protagonisti c’è stato Hugo Ekitike, titolare con i Bleus e autore del gol del raddoppio. Il giocatore del Liverpool si è distinto per mobilità, presenza nei duelli e lucidità sotto porta, conquistando punti preziosi in ottica Coppa del Mondo.

Al termine della partita, l’ex attaccante del Paris Saint-Germain ha mostrato grande umiltà: "È bello, questi sono i match che guardavo in TV da ragazzo. Giocare contro una nazionale mitica come il Brasile e vincere alla fine è il Graal. Io cerco solo di fare il mio lavoro, di integrarmi bene nel collettivo. Prima di cercare chi fa le prestazioni, servono giocatori bravi per il gruppo".

Ekitike ha poi spiegato come la presenza di campioni come Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé gli dia libertà in campo: "Con giocatori così posso muovermi dove voglio. Mi diverto e allo stesso tempo aiuto la Francia a vincere. Ho ancora molto da migliorare, questo è un anno chiave per me. È una grande soddisfazione, prendo tutto ciò che posso. Spero di essere presente al Mondiale e continuerò a fare quello che sto facendo". Il match ha così confermato le qualità del giovane attaccante francese, pronto a ritagliarsi uno spazio importante in vista del grande appuntamento estivo.