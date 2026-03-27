Casemiro sincero: "Neymar è indispensabile, è tra i migliori al mondo con Messi e CR7"

Il Brasile ha ceduto 2-1 alla Francia nell’amichevole di Foxborough, in una partita giocata ancora senza Neymar, escluso dal gruppo di Carlo Ancelotti per l’ultima sosta internazionale prima della Coppa del Mondo 2026 (11 giugno - 19 luglio).

Dopo il match, Casemiro ha sottolineato quanto sia fondamentale la sua presenza: "Conosciamo le qualità di Neymar. Quando è in forma, è indispensabile per qualsiasi nazionale. Per la mia generazione, è tra i migliori al mondo insieme a Cristiano e Messi”. Il centrocampista ha però precisato: "Non spetta a me decidere chi convocare. Io posso solo esprimere la mia opinione e sperare che sia incluso". Dal canto suo, il CT Carlo Ancelotti aveva ribadito i motivi dell’assenza: "È una valutazione fisica, non tecnica. Neymar si muove bene con il pallone, ma secondo noi non è ancora al 100% delle sue capacità. Deve lavorare per ritrovare la condizione ideale". E al termine dell'amichevole ha dichiarato di non voler parlare degli assenti.

Neymar, secondo giocatore più presente nella storia del Brasile con 128 presenze e miglior marcatore della Seleção con 79 gol, aveva concluso positivamente la stagione con il Santos. Dopo l’esclusione dai due match amichevoli, il giocatore ha dichiarato: "Ovviamente sono deluso, ma rimango concentrato giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento. L’obiettivo resta la convocazione finale per il Mondiale".