L'Argentina in stile Peaky Blinders: Netflix lancia lo spot con quattro campioni del mondo

Calcio e cinema uniti in una campagna che sta già facendo parlare. La Selección Argentina è protagonista dello spot promozionale di Peaky Blinders - L’uomo immortale, il capitolo conclusivo della celebre serie in onda su Netflix. Il video ribattezza la squadra di Lionel Scaloni come "La Peaky-neta", giocando sul mix tra l’iconico stile dei Shelby e l’energia della "Scaloneta" campione del mondo.

Quattro giocatori sono stati scelti come volti principali dello spot: Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Julián Álvarez ed Enzo Fernández. Il contesto della campagna è quello della preparazione della nazionale argentina agli ultimi impegni amichevoli pre-Mondiale: venerdì 27 marzo contro la Mauritania e martedì 31 contro lo Zambia, entrambi alla Bombonera. La presenza della squadra al centro sportivo della AFA ha fornito lo scenario perfetto per fondere l’estetica cupa e cinematografica dei Peaky Blinders con il fascino dei campioni del mondo.