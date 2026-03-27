Maguire rinnoverà con il Man' United? "Amo questo club ma devo poter contribuire"

La stagione volge al termine e la pressione sul Manchester United è alle stelle. La squadra di Carrick è terza in Premier League e deve difendere il piazzamento Champions, fondamentale per rilanciare le ambizioni di un club che negli ultimi anni ha vissuto grandi difficoltà. In questo contesto, a fare notizia è anche il futuro di Harry Maguire, 33 anni, tornato in campo solo a gennaio dopo un lungo infortunio.

Il capitano dei Red Devils è in scadenza di contratto e nelle ultime settimane si è parlato di tutto, da un possibile rinnovo o un addio. Intervistato dal Daily Mail, Maguire ha cercato di fare chiarezza senza sbilanciarsi: "Penso che troveremo un accordo che sia il meglio per me e per il club", ha dichiarato, aggiungendo: "Scoprirete i dettagli nelle prossime settimane. Che io rimanga o vada via, la situazione dovrebbe risolversi presto".

Il difensore inglese ha sottolineato l’importanza di una scelta consapevole: "Amo questo club, ma deve essere la decisione giusta, sia per me sia per la squadra. Non voglio restare per sentimentalismo, ma perché voglio esserci davvero e perché il club vuole che io contribuisca alla sua crescita".