L'ex calciatore di Premier arrestato ad aprile è Carroll: aveva violato ordine restrittivo

Andy Carroll, ex attaccante inglese di 36 anni, è stato accusato di aver violato un ordine restrittivo. La notizia è stata riportata ieri da The Sun, che già ad aprile aveva parlato dell’arresto di un ex giocatore di Premier League all’aeroporto di Stansted. Oggi la Polizia di Essex ha confermato l’identità del sospettato.

Secondo quanto dichiarato da una fonte al tabloid britannico, "Un uomo è stato accusato di aver violato un ordine restrittivo. Andrew Carroll, 36 anni, residente a Epping, è stato arrestato il 27 aprile e i presunti reati risalgono a un episodio avvenuto a marzo. Dovrà comparire davanti al tribunale di Chelmsford il 30 dicembre". L’ex centravanti, che vanta nove presenze con la nazionale inglese e trascorsi con Liverpool e Newcastle, è stato fermato poco dopo il suo arrivo nel Regno Unito, proveniente dalla Francia. Attualmente Carroll gioca nel Dagenham & Redbridge, club non professionistico, dopo le esperienze nei club francesi Amiens e Bordeaux.

Il calciatore sta inoltre attraversando un divorzio dalla sua ex compagna, la presentatrice Billi Mucklow, dopo due anni di relazione. La separazione, avvenuta nel 2024, è stata seguita da un nuovo legame con Lou Teasdale, truccatrice di 41 anni, reso pubblico poche settimane dopo.