Carroll arrestato ad aprile, domani comparirà in tribunale: rischia 5 anni di carcere

Andy Carroll, ex attaccante di Newcastle, Liverpool, West Ham e Bordeaux, nonché ex internazionale inglese (9 presenze), potrebbe presto comparire davanti alla giustizia britannica. Lo scorso aprile, Carroll era stato fermato all’aeroporto di Stansted, Londra, per non aver rispettato un ordine restrittivo emesso pochi giorni prima. All’epoca la sua identità non era stata resa nota, ma ora la polizia dell’Essex ha ufficialmente confermato l’accusa e svelato il nome del giocatore.

In un comunicato, le autorità hanno precisato: "Un uomo è stato incriminato per violazione di un ordine di allontanamento. Andrew Carroll, 36 anni, originario di Epping, è stato arrestato il 27 aprile scorso. I fatti contestati risalgono a marzo. Comparirà davanti al tribunale distrettuale di Chelmsford il 30 dicembre".

La violazione di un ordine restrittivo nel Regno Unito può comportare conseguenze gravi: in questo caso, Carroll rischia fino a cinque anni di reclusione. L’ex centravanti, noto per la sua carriera in Premier League e per le doti fisiche e aeree, si trova ora ad affrontare una battuta d’arresto lontano dai campi di calcio, mentre il procedimento legale prosegue. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media britannici, mentre i dettagli dell’incidente restano sotto riserbo legale.