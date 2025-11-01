L'ex Roma Dahl lancia il Benfica: 3-0 al Vitoria Guimaraes, Mourinho a -1 da Farioli
Il Benfica di José Mourinho vince 3-0 contro il Vitoria Guimaraes grazie a tre reti siglate tutte nella ripresa: a segno Araujo al 53', l'ex Roma Dahl al 62' e Rego all'87'. In campionato dall'arrivo dell'ex tecnico di Inter e Roma il Benfica non ha mai perso: 4 vittorie e 2 pareggi in 6 gare. Con questo successo il club di Lisbona si porta a -1 dal Porto di Farioli, impegnato domani contro il Braga.
Vediamo di seguito i risultati delle partite già giocate nella Primeira Liga portoghese con la classifica aggiornata dopo le ultime gare.
LIGA PORTUGAL, 10ª GIORNATA
Sporting CP - Alverca 2-0
Nacional - Famalicao 0-1
Casa Pia - Estrela Amadora 3-5
Rio Ave - Estoril 0-4
Vitoria SC - Benfica 0-3
AFS - Tondela
Arouca - Moreirense
Porto - Braga
Gil Vicente - Santa Clara
CLASSIFICA
1. Porto 25*
2. Sporting CP 25
3. Benfica 24
4. Gil Vicente 19*
5. Famalicao 19
6. Moreirense 15*
7. Braga 13*
8. Santa Clara 11*
9. CD Nacional 11
10. Rio Ave 11
11. Vitoria SC 11
12. Estoril Praia 10
13. Estrela Amadora 10
14. Alverca 10
15. Arouca 9*
16. Casa Pia 8
17. Tondela 5*
18. AVS 1*
*una partita in meno
MARCATORI
8 reti: Pavlidis (Benfica)
7 reti: Pedro Gonçalves e Suarez (Sporting CP) e Pablo (Gil Vicente)
6 reti: Fernandes Silva (Rio Ave), Ramirez (Nacional), Samu (Porto)
