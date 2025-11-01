L'ex Roma Dahl lancia il Benfica: 3-0 al Vitoria Guimaraes, Mourinho a -1 da Farioli

Il Benfica di José Mourinho vince 3-0 contro il Vitoria Guimaraes grazie a tre reti siglate tutte nella ripresa: a segno Araujo al 53', l'ex Roma Dahl al 62' e Rego all'87'. In campionato dall'arrivo dell'ex tecnico di Inter e Roma il Benfica non ha mai perso: 4 vittorie e 2 pareggi in 6 gare. Con questo successo il club di Lisbona si porta a -1 dal Porto di Farioli, impegnato domani contro il Braga.

Vediamo di seguito i risultati delle partite già giocate nella Primeira Liga portoghese con la classifica aggiornata dopo le ultime gare.

LIGA PORTUGAL, 10ª GIORNATA



Sporting CP - Alverca 2-0

Nacional - Famalicao 0-1

Casa Pia - Estrela Amadora 3-5

Rio Ave - Estoril 0-4

Vitoria SC - Benfica 0-3

AFS - Tondela

Arouca - Moreirense

Porto - Braga

Gil Vicente - Santa Clara

CLASSIFICA



1. Porto 25*

2. Sporting CP 25

3. Benfica 24

4. Gil Vicente 19*

5. Famalicao 19

6. Moreirense 15*

7. Braga 13*

8. Santa Clara 11*

9. CD Nacional 11

10. Rio Ave 11

11. Vitoria SC 11

12. Estoril Praia 10

13. Estrela Amadora 10

14. Alverca 10

15. Arouca 9*

16. Casa Pia 8

17. Tondela 5*

18. AVS 1*

*una partita in meno

MARCATORI

8 reti: Pavlidis (Benfica)

7 reti: Pedro Gonçalves e Suarez (Sporting CP) e Pablo (Gil Vicente)

6 reti: Fernandes Silva (Rio Ave), Ramirez (Nacional), Samu (Porto)