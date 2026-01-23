Ufficiale L'Inter Miami di Messi ha un nuovo portiere: ecco Luis Barraza

Inter Miami CF ha annunciato oggi di aver ingaggiato il portiere Luis Barraza con un contratto valido fino a giugno 2027 e un’opzione di rinnovo fino a giugno 2028.

Barraza, 29 anni, arriva all’Inter Miami dopo aver disputato la stagione 2025 con il D.C. United, con cui ha collezionato 24 presenze mantenendo la porta inviolata in quattro occasioni. Portiere con esperienza in Major League Soccer, USL Championship, MLS NEXT Pro e in altre competizioni, Barraza porta in dote profondità e un importante palmarès, avendo vinto la MLS Cup nel 2021 e la Campeones Cup nel 2022.

Nativo del New Mexico e di origini messicane, Barraza ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile del Real Salt Lake, per poi proseguire il proprio percorso di crescita nel calcio universitario con la Marquette University. Con i Marquette Golden Eagles ha disputato quattro stagioni di alto livello. Nell’ultima, nel 2018, è stato protagonista di un’annata eccellente, ottenendo la convocazione nel BIG EAST Men’s Soccer Championship All-Tournament Team e il riconoscimento come BIG EAST Goalkeeper of the Year. Nello stesso anno è stato scelto dal New York City FC al primo giro dell’MLS SuperDraft, come dodicesima scelta assoluta.

Dopo la firma del suo primo contratto da professionista con il NYCFC, Barraza è stato ceduto in prestito agli Oakland Roots in USL Championship. Nel 2021 è tornato al club newyorkese, contribuendo alla vittoria della MLS Cup. L’anno successivo è sceso in campo da titolare nella Campeones Cup contro l’Atlas FC, mantenendo la porta inviolata e sollevando così il secondo trofeo della sua carriera.

Nel corso della stagione 2025, il portiere ha vestito la maglia del D.C. United, affermandosi come titolare per tutta la regular season con 24 presenze complessive e quattro clean sheet.

Ora Barraza approda all’Inter Miami CF per mettere la sua preziosa esperienza al servizio del reparto portieri e rafforzare la profondità della rosa.