Mondiale U17, Italia prima, Inacio ne fa altri 2. Marocco esagerato: 16-0 alla Nuova Caledonia
Si chiude la fase a gironi dei gruppo A, B, C e D del Mondiale Under 17 che si sta svolgendo in Qatar. L'Italia si è qualificata come prima del proprio girone grazie alla terza vittoria in tre gare ottenuta contro il Sudafrica. 3-1 della Nazionale di Massimiliano Favo, con doppietta di Inacio e il gol di Arena. Con questo bis il figlio d'arte (suo papà è Inacio Pià) si porta a quota 4 reti in questo Mondiale, alla parti di Mitongo e Skrkon in vetta alla classifica marcatori del torneo.
Negli altri gironi Belgio, Giappone, Senegal, Croazia e Sudafrica si sono qualificate per la fase a eliminazione diretta. Rimangono speranze per i padroni di casa del Qatar, il Marocco e la Tunisia, che sperano di passare fra le otto migliori terze classificate. I risultati hanno anche assicurato l'accesso agli ottavi di finale a Egitto, Venezuela, Svizzera, Corea del Sud e Corea del Nord. Vediamoli di seguito.
I risultati di oggi
GRUPPO A
Bolivia-Qatar 0-0
Italia-Sudafrica 3-1
4' e 58' Inacio (I), 32' Els (S), 55' Arena (I)
Classifica Gruppo A
1. Italia 9 punti
2. Sudafrica 4
3. Qatar 2
4. Bolivia 1
GRUPPO B
Marocco-Nuova Caledonia 16-0
3' Soukrat, 11' e 18' Ibn Salah, 41' e 42' Eddaoudi, 44' Hidaouim, 45+2' e 50' Baha, 48' El Khalfioui, 5' e 59' Haddani, 73' e 90+2 Ouazane, 76' Steevy aut., 80' e 90' El Aoud
Portogallo-Giappone 1-2
35' Wada (G), 45' Seguchi (G), 80' Zeega (P)
Classifica Gruppo B
1. Giappone 7 punti
2. Portogallo 6
3. Marocco 3
4. Nuova Caledonia 1
GRUPPO C
Emirati Arabi-Senegal 0-5
14' rig. Cisse, 19', 41' e 60' Sonko, 74' Mendy
Croazia-Costa Rica 3-1
35' Rados (C), 55' Kumar (C), 58' Cordero (CR), 89' Kusanovic (C)
Classifica Gruppo C
1. Senegal 7 punti
2. Croazia 7
3. Costa Rica 1
4. Emirati Arabi Uniti 1
GRUPPO D
Fiji-Argentina 0-7
17', 57' 88' Ojeda, 30' e 43' Martinez, 89' Silveira, 90+1' Escobar
Belgio-Tunisia 2-0
1' Fernandez, 55' Camara
Classifica Gruppo D
1. Argentina 4 punti
2. Belgio 6
3. Tunisia 3
4. Fiji 0
GLI ALTRI GRUPPI (ancora una gara da giocare fra lunedì e martedì)
GRUPPO E
1. Egitto 4 punti
2. Venezuela 4
3. Inghilterra 3
4. Haiti 0
GRUPPO F
1. Svizzera 4 punti
2. Corea del Sud 4
3. Messico 3
4. Costa d'Avorio 0
GRUPPO G
1. Corea del Nord 4 punti
2. Germania 2
3. Colombia 2
4. El Salvador 1
GRUPPO H
1. Brasile 6 punti
2. Zambia 6
3. Indonesia 0
4. Honduras 0
GRUPPO I
1. Stati Uniti 6
2. Repubblica Ceca 3
3. Burkina Faso 3
4. Tajikistan 0
GRUPPO J
1. Irlanda 6
2. Uzbekistan 3
3. Paraguay 3
4. Panama 0
GRUPPO K
1. Francia 4 punti
2. Canada 4
3. Uganda 1
4. Cile 1
GRUPPO L
1. Austria 6 punti
2. Arabia Saudita 3
3. Mali 3
4. Nuova Zelanda 0
