Mondiale U17, Italia prima, Inacio ne fa altri 2. Marocco esagerato: 16-0 alla Nuova Caledonia

Si chiude la fase a gironi dei gruppo A, B, C e D del Mondiale Under 17 che si sta svolgendo in Qatar. L'Italia si è qualificata come prima del proprio girone grazie alla terza vittoria in tre gare ottenuta contro il Sudafrica. 3-1 della Nazionale di Massimiliano Favo, con doppietta di Inacio e il gol di Arena. Con questo bis il figlio d'arte (suo papà è Inacio Pià) si porta a quota 4 reti in questo Mondiale, alla parti di Mitongo e Skrkon in vetta alla classifica marcatori del torneo.

Negli altri gironi Belgio, Giappone, Senegal, Croazia e Sudafrica si sono qualificate per la fase a eliminazione diretta. Rimangono speranze per i padroni di casa del Qatar, il Marocco e la Tunisia, che sperano di passare fra le otto migliori terze classificate. I risultati hanno anche assicurato l'accesso agli ottavi di finale a Egitto, Venezuela, Svizzera, Corea del Sud e Corea del Nord. Vediamoli di seguito.

I risultati di oggi

GRUPPO A

Bolivia-Qatar 0-0

Italia-Sudafrica 3-1

4' e 58' Inacio (I), 32' Els (S), 55' Arena (I)

Classifica Gruppo A

1. Italia 9 punti

2. Sudafrica 4

3. Qatar 2

4. Bolivia 1

GRUPPO B

Marocco-Nuova Caledonia 16-0

3' Soukrat, 11' e 18' Ibn Salah, 41' e 42' Eddaoudi, 44' Hidaouim, 45+2' e 50' Baha, 48' El Khalfioui, 5' e 59' Haddani, 73' e 90+2 Ouazane, 76' Steevy aut., 80' e 90' El Aoud

Portogallo-Giappone 1-2

35' Wada (G), 45' Seguchi (G), 80' Zeega (P)

Classifica Gruppo B

1. Giappone 7 punti

2. Portogallo 6

3. Marocco 3

4. Nuova Caledonia 1

GRUPPO C

Emirati Arabi-Senegal 0-5

14' rig. Cisse, 19', 41' e 60' Sonko, 74' Mendy

Croazia-Costa Rica 3-1

35' Rados (C), 55' Kumar (C), 58' Cordero (CR), 89' Kusanovic (C)

Classifica Gruppo C

1. Senegal 7 punti

2. Croazia 7

3. Costa Rica 1

4. Emirati Arabi Uniti 1

GRUPPO D

Fiji-Argentina 0-7

17', 57' 88' Ojeda, 30' e 43' Martinez, 89' Silveira, 90+1' Escobar

Belgio-Tunisia 2-0

1' Fernandez, 55' Camara

Classifica Gruppo D

1. Argentina 4 punti

2. Belgio 6

3. Tunisia 3

4. Fiji 0

GLI ALTRI GRUPPI (ancora una gara da giocare fra lunedì e martedì)

GRUPPO E

1. Egitto 4 punti

2. Venezuela 4

3. Inghilterra 3

4. Haiti 0

GRUPPO F

1. Svizzera 4 punti

2. Corea del Sud 4

3. Messico 3

4. Costa d'Avorio 0

GRUPPO G

1. Corea del Nord 4 punti

2. Germania 2

3. Colombia 2

4. El Salvador 1

GRUPPO H

1. Brasile 6 punti

2. Zambia 6

3. Indonesia 0

4. Honduras 0

GRUPPO I

1. Stati Uniti 6

2. Repubblica Ceca 3

3. Burkina Faso 3

4. Tajikistan 0

GRUPPO J

1. Irlanda 6

2. Uzbekistan 3

3. Paraguay 3

4. Panama 0

GRUPPO K

1. Francia 4 punti

2. Canada 4

3. Uganda 1

4. Cile 1

GRUPPO L

1. Austria 6 punti

2. Arabia Saudita 3

3. Mali 3

4. Nuova Zelanda 0