L'Oviedo annuncia il nuovo allenatore e si tratta di un cavallo di ritorno
Il Real Oviedo ha annunciato il nuovo allenatore: si tratta di Luis Carrion. 46 anni, nativo di Barcellona, si tratta per lui di un ritorno sulla panchina degli asturiani dopo il periodo intercorso tra settembre 2023 e giugno 2024. Successivamente Carrion ha allenato senza successo il Las Palmas, lasciando dopo 9 partite giocate.
L'Oviedo è la prima squadra de LaLiga ad aver sollevato dall'incarico l'allenatore in questa stagione. Stamane è stato ufficializzato l'esonero di Veljko Paunovic, peraltro pochi minuti prima dell’inizio della sessione di allenamento prevista a El Requexón.
Dopo otto giornate di campionato, l'Oviedo è 17° in classifica, con 6 punti frutto di 2 vittorie e 6 sconfitte. La squadra è tornata ne LaLiga dopo un'assenza di 24 anni.