Vittoria e sorpasso in classifica: il Levante espugna Oviedo, segna ancora Etta Eyong
Il Levante porta a casa i tre punti dal Nuevo Carlos Tartiere, lasciando l’Oviedo a bocca asciutta. Nonostante una prestazione complessivamente superiore per buona parte della gara, i padroni di casa non sono riusciti a sbloccare il risultato e hanno subito un'altra sconfitta dolorosa. A decidere l’incontro sono stati igol di Carlos Álvarez e di Etta Eyong (quinto in campionato per il camerunense).
Il programma della sesta giornata
Venerdì 3 ottobre
Osasuna - Getafe 2-1
Sabato 4 ottobre
Real Oviedo - Levante 0-2
Girona - Valencia ore 16:15
Athletic Club - Maiorca ore 18:30
Real Madrid - Villarreal ore 21:00
Domenica 5 ottobre
Alaves - Elche ore 14:00
Siviglia - Barcellona ore 16:15
Espanyol - Real Betis ore 18:30
Real Sociedad - Rayo Vallecano ore 18:30
Celta Vigo - Atletico Madrid ore 21:00
LA CLASSIFICA
Barcellona 19
Real Madrid 18
Villarreal 16
Elche 13
Atlético Madrid 12
Betis 12
Espanyol 12
Getafe 11*
Siviglia 10
Atletico Bilbao 10
Osasuna 10*
Alavés 8
Valencia 8
Levante 8*
Real Oviedo 6*
Rayo Vallecano 5
Celta Vigo 5
Real Sociedad 5
Mallorca 5
Girona 3
*una gara in più