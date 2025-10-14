Futuro incerto per Lewandowski. Zahavi: "Nessuna offerta ufficiale da club sauditi"

Il futuro di Robert Lewandowski continua a essere uno dei temi più caldi in casa Barcellona. Il contratto del centravanti polacco scade nell’estate del 2026 e, nonostante i numerosi rumors circolati nelle ultime settimane, il suo agente Pini Zahavi ha voluto chiarire la situazione in un’intervista a 365Scores Arabia: "Non ci sono decisioni prese, dobbiamo attendere nei prossimi giorni. Al momento non ci sono offerte ufficiali da club sauditi".

Lewandowski, 37 anni, sta vivendo un ruolo meno centrale rispetto alle stagioni passate. In questo avvio di 2025/2026, infatti, Ferran Torres ha spesso occupato la posizione di centravanti, relegando il polacco a un ruolo di comprimario. Dopo alcune lievi noie fisiche che lo hanno costretto a saltare la prima di campionato a Maiorca, Lewandowski è tornato in campo gradualmente: solo 48 minuti nelle prime tre giornate di Liga, salvo poi esplodere contro il Valencia con due gol in 22 minuti.

Anche in Champions, contro il Newcastle, Lewandowski ha ritrovato la maglia da titolare, alternando poi presenze dall’inizio e da subentrato in campionato, come nel match contro il Getafe, dove Ferran Torres ha giocato da esterno. Durante la pausa per le nazionali, Lewandowski non ha preso parte alla vittoria della Polonia contro la Nuova Zelanda, ma ha giocato titolare contro la Lituania, segnando il secondo gol nel 2-0 finale. Zahavi ha ribadito: "Non c’è nulla di concreto al momento. Qualsiasi voce sull’Arabia Saudita è solo speculazione". Il polacco, dunque, resta concentrato sul Barcellona, in attesa di capire quale sarà il suo ruolo definitivo fino alla scadenza contrattuale del prossimo anno.