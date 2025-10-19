La riprende Grifo, il Friburgo evita il ko contro l'Eintracht a tre minuti dalla fine
La riprende Vincenzo Grifo all'87', evitando al Friburgo una sconfitta casalinga contro l'Eintracht Francoforte. All'Europa-Park Stadion partita spettacolare, terminata 2-2. L'italiano, al terzo gol in questo campionato. ha risposto alla doppietta di Jonathan Burkardt che aveva ribaltato il risultato dopo l'illusorio vantaggio dei padroni di casa, firmato Scherhant dopo 2 minuti.
7ª GIORNATA
Union Berlino - Borussia Monchengladbach 3-1
Colonia - Augusta 1-1
Heidenheim - Werder Brema 2-2
Mainz - Bayer Leverkusen 3-4
Lipsia - Amburgo 2-1
Wolfsburg - Stoccarda 0-3
Bayern Monaco - Borussia Dortmund 2-1
Friburgo - Eintracht Francoforte 2-2
St. Pauli - Hoffenheim (19 ottobre, 17.30)
LA CLASSIFICA
1. Bayern Monaco 21 punti
2. Lipsia 16
3. Stoccarda 15
4. Borussia Dortmund 14
5. Bayer Leverkusen 14
6. Colonia 11
7. Union Berlino 10
8. Eintracht Francoforte 10
9. Friburgo 9
10. Amburgo 8
11. Werder Brema 8
12. St.Pauli 7
13. Augusta 7
14. Hoffenheim 7
15. Wolfsburg 5
16. Magonza 4
17. Heidenheim 4
18. Borussia Monchengladbach 3
MARCATORI
12 reti: Kane (Bayern Monaco)
5 reti: Luis Diaz (Bayern Monaco) e Uzun (Eintracht Francoforte)
4 reti: Grimaldo (Bayer Leverkusen), Olise (Bayern Monaco), Guirassy (Borussia Dortmund), Burkardt (Eintracht Francoforte), Asllani (Hoffenheim), Baumgartner (Lipsia), Ansah (Union Berlino)
8ª GIORNATA
Werder Brema - Union Berlino (24 ottobre, ore 20.30)
Amburgo - Wolfsburg (25 ottobre, ore 15.30)
Augsburg - Lipsia (25 ottobre, ore 15.30)
Eintracht Francoforte - St. Pauli (25 ottobre, 15.30)
Hoffenheim - Heidenheim (25 ottobre, 15.30)
Borussia Monchengladbach - Bayern Monaco (25 ottobre, 15.30)
Borussia Dortmund - Colonia (25 ottobre, 18.30)
Bayer Leverkusen - Friburgo (26 ottobre, 15.30)
Stoccarda - Mainz (26 ottobre, 17.30)