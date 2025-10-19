Eurorivali - Figuraccia Rapid, in attesa della Fiorentina arriva il 4° ko consecutivo
In attesa della sfida contro la Fiorentina in Conference League (giovedì 23 alle 18.45), il Rapid Vienna rimedia una figuraccia in casa contro il LASK. La squadra di Peter Stoger perde 0-2 contro un avversario che prima di oggi si trovava in penultima posizione. Momento difficile per i biancoverdi, che dopo una partenza a razzo hanno rimediato la terza sconfitta consecutiva in campionato, la quarta se consideriamo tutte le competizioni.
Questa la squadra scesa in campo oggi pomeriggio (4-2-3-1): Hedl; Bolla (46' Demir), Cvetkovic, Raux Yao, Horn; Seidl (64' Gulliksen), Amane; Wurmbrand (78'Tilio), Antiste (46' Kara), Radulovic (46' Weixelbraun); M'Buyi.
BUNDESLIGA - 10ª GIORNATA
BW Linz - Sturm Graz 3-4
Salisburgo - Altach 2-2
Grazer - Hartberg 0-0
Tirol - Austria Vienna 2-3
Wolfsberger - Ried 1-2
Rapid Vienna - LASK 0-2
CLASSIFICA
1. Sturm Graz 21
2. Salisburgo 18
3. Rapid Vienna 17
4. Wolfsberger 17
5. Austria Vienna 16
6. Ried 14
7. Altach 13
8. Hartberg 12
9. LASK 10
10. BW Linz 10
11. Tirol 9
12. Grazer 6
MARCATORI
6 reti: Ratkov (Salisburgo), Kiteishvili (Sturm Graz), Muller (Tirol), Pink (Wolfsberger)
5 reti: Mutandwa (Ried)
11ª GIORNATA
Altach - Hartberg (25 ottobre, ore 17)
LASK - Grazer (25 ottobre, 17)
Tirol - BW Linz (25 ottobre, 17)
Ried - Rapid Vienna (26 ottobre, 14.30)
Sturm Graz - Wolfsberger (26 ottobre, 14.30)
Austria Vienna - Salisburgo (26 ottobre, 17)