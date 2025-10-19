Il Lens continua a stupire, Tolosa a valanga. Brest beffato nel finale: Ligue 1, i risultati

I giochi sono fatti in Ligue 1, all'appello manca solo Nantes-Lilla di questa sera (20:45). Intanto la cavalcata stagionale del Lens procede e con la neopromossa Paris FC (2-1) arriva la seconda vittoria di fila in campionato, arrivando così in piena zona Champions League in compagnia di Strasburgo, PSG e Marsiglia. A -1 dai campioni d'Europa di Luis Enrique.

Il Brest viene recuperato nel finale dal Lorient fuori casa (da 2-3 a 3-3), perdendo la chance di staccarlo in classifica e superare proprio il Paris FC. Altro pari tra Rennes e Auxerre, con quest'ultima che quantomeno tiene un passo fuori dalla zona retrocessione del campionato francese. Infine il Tolosa straccia il Metz 4-0, spiccando in graduatoria e piazzandosi a -1 dalla zona Europa.

8ª GIORNATA

Paris Saint-Germain - Strasburgo 3-3

Nizza - Lione 3-2

Angers - Monaco 1-1

Marsiglia - Le Havre 6-2

Lens - Paris FC 2-1

Lorient - Brest 3-3

Rennes - Auxerre 2-2

Tolosa - Metz 4-0

Nantes - Lille (19 ottobre, 20.45)

LA CLASSIFICA

1. 3. Olympique Marsiglia 18 (8)

2. Paris Saint-Germain 17 (8)

3. Strasburgo 16 (8)

4. Lens 16 (8)

5. Lione 15 (8)

6. Monaco 14 (8)

7. Tolosa 13 (8)

8. Lilla 11 (7)

9. Rennes 11 (8)

10. Nizza 11 (8)

11. Paris FC 10 (8)

12. Brest 9 (8)

13. Lorient 8 (8)

14. Auxerre 7 (8)

15. Nantes 6 (7)

16. Le Havre 6 (8)

17. Angers 6 (8)

18. Metz 2 (8)