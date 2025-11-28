Nizza in crisi nera: quinta sconfitta consecutiva in EL, la panchina di Haise a rischio

Il Nizza non riesce a fermare la caduta libera. Dopo la pesante sconfitta in Ligue 1 contro l’OM (5-1), i rossoneri hanno incassato un’altra lezione in Europa League, perdendo 3-0 sul campo del Porto di Farioli. Si tratta della quinta sconfitta in altrettante partite nella competizione e del diciassettesimo match europeo consecutivo senza vittoria, eguagliando il peggior record di un club francese (detenuto dal Lilla tra il 2014 e il 2019).

Nel post-gara, l’allenatore Frank Haise ha ammesso di aver discusso con la dirigenza la possibilità di un cambio in panchina, definendolo un potenziale "elettrochoc" dopo il k.o. contro l’OM: "Se questa fosse la soluzione, sono pronto ad accettarla. Ma non mi dimetterò mai, perché abbandonerei i miei giocatori. Finché sarò qui, assumerò le mie responsabilità".

Il portiere Yehvann Diouf ha preso le difese del tecnico, ricordando che "il problema non è solo lui, siamo tutti sulla stessa barca. Siamo uniti e vogliamo uscire da questa situazione insieme". La partita contro il Porto è stata un incubo: un gol subito dopo appena 18 secondi, un altro prima dell’intervallo e un rigore a metà ripresa hanno chiuso ogni speranza. I circa 710 tifosi presenti hanno lasciato lo stadio con oltre venti minuti di anticipo, simbolo del momento disastroso. Nonostante le difficoltà, Haise prova a mantenere la calma: "Capisco la frustrazione, la serie è dura da digerire, sia in campionato sia in Europa. Dobbiamo rimanere concentrati e trovare soluzioni insieme". L’appuntamento per riscattarsi arriva domenica in trasferta contro il Lorient; in Europa League, invece, la prossima sfida sarà l’11 dicembre all’Allianz Riviera contro il Braga.