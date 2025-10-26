Ligue 1, i risultati: il Nizza vince in trasferta col Rennes, successi per Angers e Le Havre
Sono da poco terminate le tre partite in programma nel pomeriggio di Ligue 1. L'Angers batte il Lorient in scioltezza, con un gol per tempo di Peter e Cherif. Bello il successo esterno del Nizza,, corsaro in casa del Rennes con le reti di Diop e Clauss. Vittoria in trasferta anche per il Le Havre, a cui basta il gol di Touré per tornare da Auxerre con i tre punti. Di seguito risultati, marcatori e classifica aggiornata.
Angers-Lorient 2-0 - 16' Peter (A); 59' Cherif (A)
Auxerre-Le Havre 0-1 - 47' Touré (L)
Rennes-Nizza 1-2 - 38' Diop (N); 45'+1' Clauss (N); 67' Ait Boudial (R)
9ª GIORNATA
Paris FC - Nantes 1-2
2' El-Arabi (N), 15' Chergui (P), 38' Abline (N)
Brest - Paris Saint-Germain 0-3
29',39' Hakimi (P), 90'+6 Doue (P)
Monaco - Tolosa 1-0
3' Salisu
Lens-Marsiglia 2-1
17' Greenwood (M), 23' Edouard (L), 53' Pavard aut. (L)
Lille - Metz 6-1
Lione - Strasburgo (26 ottobre, 20.45)
LA CLASSIFICA
1. Paris Saint-Germain 20
2. Lens 19
3. Olympique Marsiglia 18
4. Monaco 17
5. Lille17
6. Strasburgo 17*
7. Lione 15 *
8. Nizza 14
9. Tolosa 13
10. Rennes 11
10. Nizza 11
11. Paris FC 10
12. Brest 9
13. Nantes 9
14. Le Havre 9
15. Angers 9
16. Lorient 8
17. Auxerre 7
18. Metz 2
*una gara in meno
