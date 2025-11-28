Liverpool in crisi, Slot: "Siamo sotto pressione, ma continuiamo a lottare. Io non mollo"

Arne Slot vive giorni difficili a Liverpool. Dopo il pesante ko per 4-1 contro il PSV Eindhoven in Champions League, il tecnico olandese si trova sotto crescente pressione: è la nona sconfitta in 12 partite stagionali, la peggior serie negativa del club negli ultimi 71 anni. Nonostante ciò, Slot mantiene la calma e assicura di voler continuare a lavorare. Interrogato sui colloqui con la proprietà e il direttore sportivo Richard Hughes, il tecnico ha spiegato: "Sono le stesse conversazioni che abbiamo avuto dall’inizio. Continueremo a lottare, provando a migliorare. La pressione c’è, ma fa parte del nostro lavoro".

Slot ha guidato i Reds al 20° titolo nazionale a maggio e ha gestito una campagna acquisti estiva da quasi 450 milioni di sterline, con il record britannico di 125 milioni per Alexander Isak, ma la squadra resta 12ª in Premier League e 13ª nel girone di Champions. Il tecnico olandese ha sottolineato la difficoltà del momento: "La pressione c’è sempre in un club di alto livello, ma perdere così tante partite è un tipo di pressione diverso. Bisogna continuare a lottare e sfruttare i momenti in cui giochiamo bene".

Slot ha inoltre aggiornato sulle condizioni dei giocatori: Alisson Becker dovrebbe tornare disponibile, mentre l’infortunio di Hugo Ekitike non è preoccupante. Anche Florian Wirtz potrebbe riprendere ad allenarsi già sabato. La prossima sfida sarà domenica contro il West Ham, occasione per invertire la rotta e restituire fiducia a un club abituato a lottare ai vertici del calcio europeo. Nonostante la crisi, Slot conferma il suo impegno: "Non mollo. Siamo tutti insieme, squadra e allenatore, e continueremo a lottare".